泰国雨季来临 多个景区关闭

（联合早报网讯）泰国雨季来临，全国各地近日开始持续降雨。为避免发生旅行危险事故，该国多个著名景点景区暂时关闭数月。

中新社报道，泰国气象部门称，因受到西南季风影响，来自安达曼海的潮湿空气持续控制泰国，从本月16日起，泰国正式进入雨季，全国将持续出现降雨。

气象部门表示，预计泰国的雨季将持续到10月份，而南部特别是东海岸可能会持续到12月。

由于雨季也是季风活跃的季节，为保障旅客安全，同时也为了自然生态恢复和保护，泰国有关部门决定自16日起关闭多个国家森林公园，为期五个月。其中包括被誉为“潜水天堂”的旅游胜地斯米兰群岛国家公园（Similan Islands National Park），以及素辇群岛国家森林公园（Mu Ko Surin National Park）、阁兰达岛国家森林公园（Mu Ko Lanta National Park）、达鲁国家海洋公园（Ko Tarutao National Marine Park）、丽贝岛（Koh Lipe）景区等。

泰国黎府浦卡敦国家公园（Phu Kradung National Park）也将于6月1日至9月30日关闭，但游客中心的旅游和瀑布依旧正常开放。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅