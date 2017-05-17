韩总统特使访日 慰安妇问题现分歧

（联合早报网讯）韩国新任总统文在寅的特使——韩国国会议员文喜相17日抵达东京，在当天与日本外长岸田文雄的会面中，双方就“慰安妇”问题各说各话，难有交集。

中新社报道，日本外交部事后提供的会见概要称，岸田文雄对韩国总统特使一行访日表示欢迎，称韩国为具有共同战略意义的重要邻国，与文在寅政权之间也希望建立面向未来的两国关系。

该份概要称，双方确认将在朝鲜问题上保持紧密合作。岸田并表示应妥当处理包括日韩协议（系指2015年两国有关慰安妇问题协议）在内的两国关系。

概要未给出文喜相的具体说辞。而据此间主流日媒透露，文喜相表示，韩国国民的大多数（对此协议）无法接受。

日媒称，日韩两国在此问题上的裂痕再度显现。

就在前几日，文在寅就任韩国总统后与日本首相安倍晋三进行的首次通话中，就慰安妇等问题表示，为了不让过去的问题成为韩日合作阻碍，日本应直面历史，智慧、真诚地处理问题。他并明言，大部分韩国国民在情绪上无法接受慰安妇协议，希望双方承认国民的情绪和现实，共同努力解决。

而日本内阁秘书长官菅义伟则在文在寅就任当天坚称，将抓住任何可能的机会，督促韩国新政府切实履行日韩关于慰安妇问题的协议。

到访东京的文喜相一行，当天还与日本自民党干事长二阶俊博会面，并预定在次日拜访日本首相安倍晋三。

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