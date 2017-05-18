欧盟考虑打造替代伦敦的金融市场

（联合早报网讯）英国脱欧迫使欧盟重新考虑其资本市场联盟（CMU）计划，并迫切地想办法打造一个替代伦敦的金融市场。

伦敦目前是欧盟最大的金融市场，但2019年之后就不再属于欧盟，这给欧盟的CMU计划带来挑战；CMU计划在英国去年公投前已经开始。

根据路透社周三（17日）取得的一份欧盟文件草案，欧盟执委会在文件中写道：“必须调整CMU改革计划，才能迎接挑战，为欧盟27国打造更加自主的资本市场。”

英国首相特雷莎·梅曾表示，希望与欧盟达成包括金融服务在内的自由贸易协议，但这份文件表明，欧盟希望尽可能地复制伦敦金融业。

这份文件草案预计将于下月7日交由欧盟执委会讨论后才公布。该草案称，英国脱欧使欧盟必须确保继续留在欧盟的企业拥有渠道进入雄厚的资本市场。

该草案指出：“这促使我们采取更加强有力的行动，更有效的监管，并确保整个欧盟都能享受到CMU的好处……伦敦以往聚集了大量流动性，并为欧盟其他地区提供风险管理服务。英国离开欧盟单一市场，增强了进一步发展和整合欧盟资本市场的必要性和迫切性。”

欧盟认为，“深入地重建”金融系统是必要的，这“意味着我们要想办法完善欧盟监管和金融政策框架的可持续性”，并扩大“资本市场的地理覆盖范围”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅