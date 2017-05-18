不满欧盟抨击其人权纪录 菲拒收金援

（联合早报网讯）在与中国的“一带一路”搭上线之后，菲律宾政府已知会欧洲联盟（EU），今后不再接受他们的援助。欧盟过去经常抨击菲国的人权纪录，并威胁中断对菲经济援助。

中央社报道，菲律宾GMA新闻网今天（18日）引述欧盟驻菲新闻官杰科里亚（Thelma Gecolea）的话说，菲律宾政府已向欧盟确认，不再接受新的援助。

这意味着，菲律宾未来二至三年间，将损失大约2亿5000万欧元（约3亿8810万新元）的扶贫援赠款。

该报道说，欧盟今天将就对菲援助安排事宜发布正式声明。

菲律宾总统杜特尔特上任后与中国修补关系，在搁置南中国海争议的情况下，换得北京多笔援助。最近，杜特尔特到北京出席“一带一路”高峰论坛，与中方领导互动良好，再次取得巨额援助承诺。

欧盟不时严词抨击菲国扫毒杀戮，并警告如果人权情况未获改善，将断绝对菲国的金钱援助以及关税优惠待遇。

在此之前，杜特尔特已多次公开放话，称菲律宾人没有欧盟的援助也可以生存。他表示，欧盟不了解菲国社会背景，不应以自身标准强施于菲律宾。

根据警方资料，自杜特尔特去年6月30日上任以来，已有2900多名毒犯因拒捕遭警方击毙。另据人权组织估计，有6000多名可疑犯罪分子被不明杀手私下处决。

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