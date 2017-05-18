气候变化致美国树种向西迁移

（联合早报网讯）长期以来，人们认为全球变暖会导致森林向高纬度迁移。但美国一项新研究发现，至少在美国，气候变化还导致许多树种向西迁移。

新华社报道，美国珀杜大学森林研究专家费松林领导的一个研究小组在新一期美国《科学进展》杂志上报告说，他们分析了美国林业局1980年至2015年间的森林资源清查数据，发现不同树种对气候变化有不同响应，有一些树种对气温变化敏感，但更多树种对降水变化更敏感。

具体而言，过去30多年里，美国东南部降水减少，中西部降水增多，结果橡树、枫树和核桃树等对降水敏感的落叶阔叶树种向西迁移。冷杉、云杉与松树等常绿针叶树种对气温变化更敏感，这些树种依然像此前预测的那样向北迁移。总体上，在考虑气候变化对树种迁移造成的近期影响时，降水比气温的影响更为显著。

费松林对新华社记者说，与此前许多气候变化研究不一样的是，他们不是利用模型预测未来，而是基于真实数据研究气候变化对森林已造成的实际影响，他们的成果凸显降水变化对树种影响的重要性，未来可能有必要对降水变化进行更多的跟踪与预测。

费松林表示，森林具有重要的经济、生态和社会价值，如生产林木、涵养水源、固碳释氧和增加就业机会等。这项研究对人工造林时选择新的树种以更好地适应将来的气候变化有指导意义。

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