朝鲜驻德大使馆涉嫌逃税

（联合早报网讯）朝鲜驻柏林大使馆之前被爆料公然违背联合国制裁决议，将使馆房产出租、经营旅店业务获利。如今，又有媒体再次爆料，指朝鲜使馆的生意仍拖欠柏林市财税局1000万欧元（约1550万新元）的营业税，双方甚至曾对薄公堂。

德国之声报道，早年间，朝鲜大使馆曾经有近百名外交官，而如今的大使馆内只有大约10名外交人员。

从2004年开始，朝鲜大使馆就将一栋楼房出租。三年后，“柏林城市旅社”在此应运而生。据德广联以及《南德意志报》的调查，旅社经营者每月向朝鲜大使馆支付3万8000欧元资金。

除了“柏林城市旅社”，大使馆还将一座平房改造成会议中心出租获利。根据德广联以及《南德意志报》的最新调查结果，朝鲜大使馆非但公然违反联合国制裁决议以及规定外交馆舍只能用于外交用途的《维也纳外交关系公约》，还涉嫌偷税漏税。

调查发现，多年来，大使馆每月数万欧元的房产出租收益都没有上税，累计拖欠柏林市财税局约1000万欧元的税款以及滞纳罚金。

据德国政府圈内人士透露，由于朝鲜大使馆对催缴通知毫不理会，柏林市政府几年前还曾将其告上法庭，而朝鲜使馆也最终输掉了这场官司。

然而，外交机构享有一定的司法豁免权，因此法院的判决难以执行。后来，德国外交部介入了这桩官司，并且还和朝鲜方面达成了一致，后者每月偿还7000欧元的滞纳税款。

据德广联以及《南德意志报》的调查，朝鲜大使馆并没有每月按时还款，而是有时还、有时不还。德国外交部称：“外交部支持相关部门对朝鲜大使馆违反国际法、违反联合国制裁决议的行径采取相应措施。对于税务问题，我们也同样提供支持。”

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