韩特使见安倍晋三 吁恢复穿梭外交

（联合早报网讯）韩国总统文在寅派往日本的特使、前国会副议长文喜相今天（18日）上午在日本首相官邸与安倍晋三举行会谈，并转交文在寅亲笔信。

韩联社报道，双方会谈气氛融洽，并就共同关切广泛交换意见。安倍晋三表示，文在寅上台伊始即派遣特使访日，足以证明新政府重视韩日关系，韩国是日本共享战略利益的重要邻邦。

文喜相则指出，他捎来的总统亲笔信寄托了新政府希望两国面向未来发展、新型合作伙伴关系发展的殷切希望，盼两国领导人能早日会晤，经常举行会谈，增进相互理解。同时，文在寅希望恢复前总统卢武铉与时任日本首相小泉纯一郎开创的韩日“穿梭外交”。

被媒体问及有没有和安倍晋三谈慰安妇等历史问题时，文喜相表示有坦诚地交换意见，但并未深谈。

文喜相周三（17日）在与日本外长岸田文雄举行的会谈上曾指出，韩国大部分民众不接受《韩日慰安妇协议》。

“穿梭外交”是指韩日领导人随时互访并举行首脑会谈，由韩国前总统卢武铉2004年12月与时任日本首相小泉纯一郎共同商定。

“穿梭外交”机制形成仅一年，因小泉参拜靖国神社而中断。2008年时任韩国总统李明博抵达东京，与日本首相福田康夫恢复“穿梭外交”。但由于两国围绕慰安妇及独岛主权问题，导致“穿梭外交”蒙上阴影。前总统朴槿惠并未在任内访日。

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