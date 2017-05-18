韩总统特使李海瓒抵京

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国总统文在寅派往中国的特使、前总理李海瓒18日抵达北京首都机场，受到中国驻韩大使邱国洪的迎接。李海瓒表示，他预测韩中首脑或于7月会晤。

李海瓒说，2003年，他作为时任总统卢武铉的特使访问过中国。两国之间有诚意的对话与信任很重要，两国元首似已在日前的通话中建立深度互信。两国元首还对解决朝核问题达成共识，今后可能经常会面进行对话。

李海瓒指出，二十国集团峰会7月在德国举行，且今年是韩中建交25周年，两国有可能借这些机会举行首脑会谈。

李海瓒说，文在寅总统在向他交付致中国国家主席习近平的亲笔信时嘱咐，向中方传达他的想法，与中方增进互信。文在寅还说，当前韩中两国之间存在不少难题，相信若双方拿出诚意进行对话，能取得良好结果。

邱国洪表示，文在寅让韩国政要李海瓒以特使身份赴华，充分反映韩方重视中韩关系。中方高度重视李海瓒访华，相信李海瓒访华将推动中韩关系朝良好方向发展。中国领导人和人民对李海瓒此访抱着期望，并予以高度关注。

另外，中方命驻韩大使回京迎接韩国特使，给予李海瓒最高礼遇。17日回国的邱国洪当天在机场等待李海瓒时向韩国驻华大使金章洙透露，这是中国大使第一次陪同韩国特使回国。因为中国规则非常严格，除非国家元首访华，一名大使陪同他国人士一同回国实属罕见。

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