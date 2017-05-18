菲律宾宣布拒绝欧盟附加条件援助资金

（联合早报网讯）菲律宾总统发言人阿贝拉18日表示，财政部近日向总统提出一项建议，即拒绝接受欧盟附加条件的援助资金，以防欧盟干涉菲律宾内政，目前建议已得到菲总统杜特尔特采纳。

欧盟驻菲大使耶森17日对菲当地媒体表示，欧盟代表团本周收到菲政府表示将不再接受欧盟援助的通知，菲律宾因此可能损失约2.5亿欧元对棉

对此，阿贝拉表示，菲律宾政府发现，在欧盟个别援助项目中含有菲政府“反对”或者“难以同意”的条款，这些条款可能对菲律宾内政造成干涉。菲律宾将分开处理来自欧盟的多个援助项目，对没有附加条件的援助项目仍然会接受。

杜特尔特去年6月正式就任后立即对国内毒品犯罪展开严厉打击，但菲政府的扫毒政策却招致欧盟、美国和一些国际组织的批评。对此，杜特尔特要求国际社会不要干预菲律宾的内政，并称他不会为了换取一些国际机构和外国政府的援助而放弃他的扫毒政策。

据当地媒体报道，为协助菲政府平定当地反政府武装分子叛乱，欧盟在2007年至2013年为棉兰老岛提供1.3亿欧元的发展援助资金。

在2014年菲政府同该国最大反政府武装组织“摩洛伊斯兰解放阵线”签署和平协议后，2015年欧盟批准在接下来四年将为当地提供3.25亿欧元援助资金。

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