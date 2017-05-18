英国4月份零售销售增长优于预期

（联合早报网讯）英国4月份的零售销售涨幅优于预期，因为好天气促使英国人在房屋和花园上加大支出。

英国国家统计局18日指出，继3月份下滑1.4％后，4月份商店和网路销售的货物数量增加2.3％。经济学家原本预估增长1.1％。平均的商店价格涨幅趋缓。

彭博社的报道说，这个数据显示，在面对食品和燃料价格大幅上涨之际，经济增长的主力－－消费者支出仍支撑大局。1月份至3月份的零售销售七年来首次季度下滑。

报告公布后，英镑自去年9月以来，首度突破1.30美元；伦敦时间10:27报1.3028美元。

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