韩总统特使访华 双方领导人最快7月会晤

韩国总统特使李海瓒今天起访问中国三天，将就萨德入韩问题转达韩方立场，并期望推动中韩关系回暖。李海瓒也透露，中韩领导人最快可能在7月会晤。

中国官媒大多对韩国总统文在寅主张积极发展中韩关系表示肯定，但同时也提醒，只要韩国继续部署萨德，中韩就很难恢复之前的合作水平，“这是中国全社会的底线”。

受访中国学者则说，华盛顿预料不会轻易同意撤除萨德这个重要的战略武器系统，因此中韩关于萨德的谈判，很大程度上还取决于美韩谈判的结果。

据央视新闻报道，也是韩国国会议员、前总理的李海瓒，今午同中国外长王毅会面。

王毅说，去年以来，中韩两国关系遇到了不应有的挫折，此非中方所愿，希望韩方采取有效措施，推动两国关系重回健康发展的轨道。

李海瓒今早启程前在首尔机场接受媒体采访时说，当前中韩关系僵硬，此行将致力于推动两国经济、文化、旅游及人员往来等领域的交流。

他也将就萨德反导系统入韩问题转达韩方立场，并会向中国领导人转交文在寅的亲笔信。

李海瓒也透露，中韩领导人会谈有望在7月的二十国集团（G20）峰会期间举行。此外，8月24日是中韩建交25周年，他将在此行向中方提议，两国首脑可借此机会再度会晤。

据报道，李海瓒此行将同中国多名领导人会面，其中可能包括中国国家主席习近平。

韩国新总统文在寅上台后，中韩关系有迅速回暖的迹象。其中，在被视为中韩关系最大障碍的萨德问题上，韩国执政党共同民主党已要求国防部立刻停止部署萨德系统，将此问题交由国会审议。

北京大学国际关系学院副教授王栋接受《联合早报》访问时说，李海瓒访华是个很好的信号，说明文在寅政府对于扫除中韩关系的困难与障碍、推动两国关系向前发展，下了很大功夫。

李海瓒2003年曾作为当时候任总统卢武铉的特使访华，是共同民主党内资深人士，也是公认的韩国“知华派”。王毅今天形容李海瓒为“好朋友”“老朋友”。

不过有部分中国舆论担心中国会上韩国的当，修复了对韩关系，结果对方还是继续部署萨德。

人民日报社旗下的《环球时报》今天发表社评提醒，韩国新政府对华友好姿态不能置换其对待萨德的应有立场，北京有必要在与文在寅政府打交道前就讲清楚。

文章说：“首尔需要做出要萨德还是要完全恢复中韩关系的选择，它不应寄希望于鱼和熊掌兼得。”

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘则告诉本报，中韩谈判的走向还取决于美韩就萨德的讨论。

他说：“萨德系统基本上已经完成安装，美国绝对不会轻易撤走。而且，在朝鲜威胁比过去更严重的情况下，韩国更需要美国同盟的保护。”“所以，韩国到底能对中国退让到什么地步，目前还很难说。”

至于中方会做出怎样的妥协，时殷弘说，北京在现阶段预料还会坚持原有立场，坚决反对部署萨德。

不过时殷弘也指出，中韩、美韩谈判同步举行的好处是，韩方可以在会谈过程中，向中美表示各方的关切。

韩国是从昨天（17日）起启动“四强外交”，同步向美日中俄四国分别派出特使，讨论朝鲜半岛问题。

另一方面，随着中韩关系回暖，之前传出的“限韩令”也出现了“松绑”的迹象。

此前，中国企业和民众在官方默许下迅速将出让土地部署萨德的韩国乐天集团当成靶子，而且经济报复措施还延伸到暂停两国官方往来，阻断韩流文化在中国推广，呼吁中国公民抵制赴韩旅游等。

不过据韩联社报道，近期有越来越多韩国原创音乐剧和作品又重回中国舞台。

对此，王栋强调，中国官方并没有明确的“限韩”政策，民间的报复措施纯属市场、企业和个别消费者的行为。

他说：“随着中韩关系改善，双方的商业、旅游等交流也都会恢复，这是很自然的。”（联合早报北京特派员林子恒报道）

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