全球卫生统计改善 近半死因登记

（联合早报网讯）世界卫生组织指出，全球目前已经登记了将近一半死亡事件的原因，这表明各国在收集生命统计数据和监测可持续发展目标进展情况方面取得了进展。

世界卫生组织5月17日在日内瓦发布的《2017年世界卫生统计》报告显示，2015年全球估计共有5600万人死亡，其中2700万人的死因已登记；而在2005年，仅有三分之一死亡事件登记了死因。中国、土耳其和伊朗等一些国家在加强数据收集工作方面取得明显进展。

世卫组织总干事办公室战略问题负责人克里斯托弗·戴伊（Christopher Dye）指出，《世界卫生统计》是一份跟踪公共卫生进展的报告，同时也是一份有关问责的报告。

戴伊说：“全球2015年有5600万人死亡，很明显，如果我们想要取得进展就必须得问：他们死于什么原因？为什么会死亡？他们死亡的具体情况是什么样的？这是一些能够帮助我们进行改善的根本性信息。这同时也是一份有关问责的报告，超出了跟踪本身：全球每年在健康方面的开支达到7万亿美元（9.73万亿新元），因此我们要问，这些钱是否花得有效，我们可以怎样更好地支配这些钱以减少死亡。”

《世界卫生统计》表明，自2000年以来，在全球范围内，十项基本卫生服务覆盖指标有所改善。爱之病毒治疗率和防疟蚊帐使用率远高于2000年水平，升幅最高。产前护理和环卫条件稳步改善。2000年至2010年期间儿童常规免疫接种率迅速提高，但2010年至2015年期间有所放缓。另外，来自117个国家的最新数据显示，每个国家平均有9.3％的人将10%以上的家庭预算用于卫生保健，这会使家庭面临经济困难。

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