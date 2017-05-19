欧盟成员国讨论加强安全和防务合作

（联合早报网讯） 欧盟18日举行成员国国防部长会议，成员国就加强安全和防务合作达成一致。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在会后新闻发布会上表示，欧盟成员国在共同安全与防务政策框架下改善危机管理架构、加强与国际组织及伙伴国的安全合作、加快军事上快速反应，以及提升民事危机管理能力等方面取得了进展。

莫盖里尼说，欧盟成员国决定继续深化防务合作，会上还围绕建立永久性军事合作机制、以年度报告形式公布成员国防务工作进展、开展“欧洲防务行动计划”等进行了讨论。

北约秘书长斯托尔滕贝格也出席了本次会议。

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