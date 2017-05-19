特朗普政府重新谈判北美自贸协定

（联合早报网讯） 美国特朗普政府表示，行政当局已通知国会，打算重新谈判美国和加拿大与墨西哥达成的北美自由贸易协定(NAFTA)。

美国贸易代表莱特希泽周四致函国会领袖说，特朗普政府计划与议员展开90天的磋商，谈论如何改写北美自由贸易协定，随后，美国将与加拿大和墨西哥谈判，谈判有可能在8月16日开始。

重新谈判北美自贸协定是特朗普竞选总统时的一个重大承诺。他经常形容这项协定是“灾难”。

莱特希泽说，北美自贸协定帮助加强了美国的农业、投资服务业和能源领域，但却伤害了美国的工厂，致使制造业高薪工作岗位流失到墨西哥。

莱特希泽表示，北美自贸协定需要更新，以便更有效地解决与数字贸易、知识产权及劳工和环保标准有关的各项问题。

墨西哥外长比德加赖等墨西哥官员周四在美国国务院与国务卿蒂勒森以及其他美国官员举行了记者会。比德加赖说，墨西哥“欢迎”重新谈判北美自贸协定。

他说：“我们明白这是25年前谈判达成的协议。世界已经变了。我们学到了很多，可以做得更好。”

美国商务部部长罗斯发表声明说：“自从签署北美自贸协定以来，我们看到我国的制造业遭到重创，工厂关门倒闭，无数工人失去工作。特朗普总统要改变这一点。”

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