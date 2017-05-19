韩前总统“秘线医生”获刑

（联合早报网讯） 韩国前总统朴槿惠的整形医生和其夫人18日被判刑，这是导致朴槿惠下台丑闻中的首例判决。

据韩联社报道，朴槿惠执政时期，经常出入青瓦台给朴槿惠提供整形医疗服务的医生金英载及其夫人朴彩润，18日被中央法院首尔支院一审判决有罪，分别处以有期徒刑一年半（缓期三年）和有期徒刑一年。这对经营一家私人医院的夫妇以涉嫌“违反医疗法及行贿罪”被检方起诉。

法院称，金英载并不是朴槿惠前总统的正式咨询医师，属于“秘线医生”。但他多次前往青瓦台给朴槿惠提供“打瘦脸针”等整形医疗服务，却未如实记录在诊疗档案中，违反了医疗法。不仅如此，他还在去年举行的“亲信干政门”听证会上作伪证，试图掩盖其“秘线医生”身份。金英载的夫人朴彩润则为了取得政府的“撑腰”以实现私利，曾给前青瓦台官员行贿。

据《首尔新闻》报道，法院18日还宣判另一名医生金尚万罚款1000万韩元。金尚万曾任朴槿惠的咨询医师。据悉，金尚万曾给朴槿惠提供20多次诊疗服务，但在医疗档案中将病人名字记录为“崔顺实”或“崔顺得”(崔顺实的姐姐)，违反了医疗法。

此外，崔顺实的家庭主治医生李仁顺当天被判处有期徒刑10个月、缓期两年。李仁顺涉嫌曾在“亲信干政门”国会听证会上作伪证。

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