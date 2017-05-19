自杀为日本年轻人第一大死因

（联合早报网讯） 据共同社报道，自杀是日本年轻人的第一大死因。

根据日本厚生劳动省汇总的2017年版《自杀对策白皮书》的概要，从按每5岁划分的各年龄段来看，15到39岁的五个年龄段的第一大死因是自杀。

白皮书表示，“年轻人的自杀情况十分严重”，提出把降低年轻人自杀死亡率（每10万人中的自杀人数）作为重要课题。预计白皮书最快于本月下旬在内阁会议通过。

日本政府将在今夏的内阁会议上敲定新的自杀综合对策大纲。厚劳省的专家研究会建议在大纲中写进作为年轻人的自杀对策，应完善并充实利用互联网的信息发布及咨询机制。

根据警察厅的统计，2016年自杀人数为2万1897人，比上年减少2128人，连续七年减少。也是1994年后22年以来首次低于2.2万人。

从不同年龄段的死因来看，自杀为15至39岁五个年龄段的首位，在10至14岁、40至44岁、45至49岁这三个年龄段为第二位。自杀在男性10至44岁的七个年龄段、女性15至29岁的三个年龄段的死因中居首。

2016年自杀人数从月份来看，3月最多，为2113人；其次为5月的2065人，4月为1880人。最少的12月为1566人。

新的自杀综合对策大纲中，预计还将写进孕产妇自杀对策及纠正过长时间劳动等过劳自杀对策。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅