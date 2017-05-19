挪威地方政府养老失责遭巨额罚款

（联合早报网讯） 挪威警方18日宣布，奥斯陆市政府因对一名老年人疏于照顾致其死亡，被奥斯陆地方法院处以150万挪威克朗（约25万新元）的罚款。

据挪威国家电视台报道，2015年8月，一名63岁的妇人因心脏衰竭并极度营养不良死于家中，其死亡时间至少超过两周。警方调查发现，死者于2014年确诊为老年痴呆并入住一家短期养老院。

2015年1月，这名老人归家改由奥斯陆市政府派遣护理人员上门照顾。其间，政府有关部门多次收到老人健康状况不佳的报告，但其承诺的“居家养老”服务并未坚持多久便被取消了。老人尸体被发现时，其体重仅为36公斤，比一年前在世时减少了30公斤。

2016年8月，奥斯陆警方依法就此案对市政府处以200万挪威克朗的罚款。后者虽然承认其“照顾不当”的责任，但拒绝交纳罚款。后经奥斯陆地方法院数月审理，最终对奥斯陆市政府处以150万挪威克朗罚款。奥斯陆市政府如果不服法院判决，可以在两周内提起上诉。

奥斯陆警方律师比什季在接受媒体采访时强调，地方政府“对病人和居民负有严肃的责任”。

据报道，挪威政府每年对养老体系，包括养老院等各式养老设施和服务的投入占国家年度预算的10%。挪威统计局的数据显示，在2013年，养老金支出占国家福利总支出的41%。

尽管如此，挪威人口老龄化引发的养老院床位不足及专业护理人员短缺等问题依然令人担忧。官方统计显示，2011年该国65岁以上的老年人占总人口的15%以上。预计到2100年，该国65岁以上人口比例将达到30%。

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