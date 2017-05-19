杜特尔特：中国警告南中国海可能爆发战争

（联合早报网讯）菲律宾总统杜特尔特说，中国国家主席习近平警告，若马尼拉试图执行国际仲裁庭对南中国海仲裁案所作的裁决，及在有主权争议的南中国海水域钻油，两国就会爆发战争。

杜特尔特19日在达沃市一项活动上说，本周一他在北京出席“一带一路”高峰合作论坛时，和习近平会面和讨论了南中国海问题，而后者对他做出“友好但坚定的警告”。

他表示，当时他告诉习近平，菲律宾有意在南中国海钻石油，并称有关水域属于中国只是北京单方面的想法。“我们要在那里钻油。如果你说那是你的，那是你的想法。我的观点是，如果地下真有油，我可以在那里开采，因为那是我们的。”

他说，习近平对此的回应是，“我们是朋友，我们（中方）不要和你争吵，我们要维持目前温和的关系，但如果你硬要这么做，我们之间就要开战。”

另据菲律宾电视台报道，杜特尔特昨天接受该电视台访问时也提到此事，他说习近平告诉他“不要碰它（有争议的南中国海水域石油）。”

他说，习近平承诺，会与菲方讨论南中国海仲裁案，但现在不是时候，因为目前声索南中国海主权的一些国家如越南可能也会决定到国际仲裁庭对此提出诉讼，而中国不要在这时候提起与菲律宾的南中国海仲裁案。

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