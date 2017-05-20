萨德首探测到朝射弹 被指半岛或为拦截试验场

（联合早报网讯）驻韩美军日前通知韩军，用“萨德”火控雷达TPY-2 TM探测到朝鲜14日发射的“火星12”型地对地中远程导弹（IRBM）。军事专家们认为，这是“萨德”反导系统首次实际探测到敌军弹道导弹。

据韩联社报道，2005年，美国洛马公司完成“萨德”首次飞行试验，至今共开展了11次拦截试验并全部成功，其中，8次成功拦截近程弹道靶弹，2次成功拦截中程弹道靶弹。

美国防部作战试验与评估处(DOT&E)方面评价称，作为一个复杂的作战系统，“萨德”在投入实战部署时，能与“爱国者”PAC-3型导弹、“宙斯盾”弹道导弹防御系统等其他导弹防御系统组件共同运作。但截至目前，“萨德”飞行试验中还未曾与其他导弹防御系统共同运作。

随着“萨德”首次探测到朝鲜发射的弹道导弹，有分析认为，半岛成为“萨德”运营试验场。军方相关人士也指出，虽然“萨德”试射拦截弹经验丰富，但并无“实战”经验。

据悉，“萨德”系统是针对射程不到3000公里近程、准中程导弹的拦截系统，朝鲜拥有的“飞毛腿”、“芦洞”和“舞水端”导弹都在拦截之列。而朝鲜导弹中，85%为“飞毛腿”和“芦洞”。

此外，星州高尔夫球场“萨德”基地内共部署了1台雷达和2个车辆型移动式发射炮台（TEL），其余4个炮台位于韩国其他美军基地内，待高球场基地施工结束后将运抵星州。

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