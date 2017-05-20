特朗普支持度跌到上任以来新低

（联合早报网讯）最新民调显示美国总统特朗普(Donald Trump)的支持度已滑落到上任以来的新低点，特朗普因传出泄露机密情报给俄罗斯官员、以及企图干涉俄罗斯介入美国大选的调查而丧失民众信任。

据中时电子报报道，路透社和益普索市场研究公司 (Ipsos)在5月14到18日作的民调显示，38%的美国成年受访者表示支持特朗普，另外56%则表态不支持他，而剩下的6%表示他们感觉很复杂。

虽然特朗普所属的党派共和党中，还有许多大老仍然支持他，但许多基层共和党员过去一周似乎已经不再继续挺特朗普。最新民调显示23%的共和党员不支持特朗普，比上周的16%来的高出许多。共和党党员中对特朗普的支持度下滑，是特朗普整体支持度滑落至上任后新低点的主因。

特朗普政府团队这周遭爆料出一连串和俄罗斯有不当关系的丑闻，首先是特朗普本人在白宫和俄罗斯外交官秘密会面，并传出泄露机密资讯。之后又传出最近遭特朗普开除的前FBI局长柯米(James Comey)曾写下备忘录，表示特朗普曾经施压、要他停止调查特朗普竞选团队和俄罗斯的关系。司法院这周指派前FBI局长穆勒(Robert Mueller)监督该团队和俄罗斯之间的联系，特朗普否认一切指控，并称之为“猎巫”，还说历史上从来没有哪个政治家遭受这么过分待遇。

路透和益普索的民调透过网路、以英文调查美国1,971位成人的意见，其中约各半是共和党和民主党的支持者。

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