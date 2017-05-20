宫崎骏又反悔 宣布复出全球招募新血合作

（联合早报网讯）76岁动画大师宫崎骏三年前推出《风起》后宣布退休，不再制作动画长片，让不少影迷相当惋惜。然而，昨天（19日）吉卜力工作室发表声明，除大声宣告宫崎骏收回“引退宣言”确定复出外，更表示要招募新血，征求全球年轻人和他一起打造全新作品，疾呼：“我们需要年轻人的力量。”

据自由时报报道，吉卜力工作室19日发表声明，表示宫崎骏已找到适合题材，着手准备下一步长篇动画的制作，并挑明地表示：“考虑到年龄方面，这应该会是宫崎骏的最后一部作品。”并表示希望能招募动画，及背景美术设计相关工作人员，应征条件为年满18岁以上，不论国籍及经验，应征者需提出手绘作品，并经过书面审核、2次面试等关卡。录取后会有6个月研修期间，若通过审核将会正式加入制作团队，签约期间为3年，预计今年10月开始上工，月薪则为日币20万元（约台币5.4万）以上。

宫崎骏虽年事已高，但对动画制作热情不减，去年他接受NHK节目专访时，就因“技痒”，开始制作短片《毛毛虫波罗》，并透露想将该作品发展为长篇作品。节目中，他甚至表示：“我也许画到一半就死了也不一定，但是比起什么都不做，倒不如在作画的过程中死去还比较好。”过去他曾7次喊退，如今再次宣布复出，粉丝们都乐见其成。

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