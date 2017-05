习扬言南中国海开战 菲大法官要求国际仲裁

(联合早报网讯)针对中国国家主席习近平扬言就南中国海主权声索争议开战,菲律宾最高法院大法官卡皮奥今天要求马尼拉当局诉请国际仲裁,并告上联合国。

路透社报道,最高法院大法官卡皮奥(Antonio Carpio)说,根据联合国宪章,使用武力或威胁用武以解决国与国之间的纷争是非法的,假使菲律宾总统杜特尔特不抗议,他是在“出卖我们”。

杜特尔特昨天说,习近平警告他,如果马尼拉试图强制执行仲裁判决,在南中国海引发争端的海域钻探石油,将会发生战争。

杜特尔特所指的是2016年海牙仲裁法庭的判决。这项判决认定菲律宾有权在包括礼乐滩(Reed Bank)在内的南中国海专属经济海域(EEZ)开采石油及天然气田。

卡皮奥也是当年参与海牙仲裁法庭审讯的菲法律团成员之一。他说,习近平的威胁显然违反《联合国宪章》(UN Charter)、《联合国海洋法公约》(UNCLOS)及《东南亚友好合作条约》(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia)。

他说:“菲律宾求助的手段,是将中国威胁开战带到另一个UNCLOS仲裁法庭来裁决。”

想阅读更多新闻?

立即注册14天免费试阅