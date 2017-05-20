习扬言南中国海开战 菲大法官要求国际仲裁

（联合早报网讯）针对中国国家主席习近平扬言就南中国海主权声索争议开战，菲律宾最高法院大法官卡皮奥今天要求马尼拉当局诉请国际仲裁，并告上联合国。

路透社报道，最高法院大法官卡皮奥（Antonio Carpio）说，根据联合国宪章，使用武力或威胁用武以解决国与国之间的纷争是非法的，假使菲律宾总统杜特尔特不抗议，他是在“出卖我们”。

杜特尔特昨天说，习近平警告他，如果马尼拉试图强制执行仲裁判决，在南中国海引发争端的海域钻探石油，将会发生战争。

杜特尔特所指的是2016年海牙仲裁法庭的判决。这项判决认定菲律宾有权在包括礼乐滩（Reed Bank）在内的南中国海专属经济海域（EEZ）开采石油及天然气田。

卡皮奥也是当年参与海牙仲裁法庭审讯的菲法律团成员之一。他说，习近平的威胁显然违反《联合国宪章》（UN Charter）、《联合国海洋法公约》（UNCLOS）及《东南亚友好合作条约》（Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia）。

他说：“菲律宾求助的手段，是将中国威胁开战带到另一个UNCLOS仲裁法庭来裁决。”

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