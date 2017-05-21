韩美海军成立联合作战总部

（联合早报网讯）据韩国海军和驻韩美国海军司令部21日消息，韩美海军今年1月在釜山海军作战司令部（下称海战司）成立“联合海洋作战总部（CMOC:Combined Maritime Operations Center）”，加强针对朝鲜威胁的韩美海军情报共享、联合作战及后勤援助，紧急时负责商议迅速出动航母、核潜艇等美海军战略武器。

据韩联社报道，CMOC由韩国海军作战司令部准将级别的参谋长和美国第七舰队大校级军官共同领导，平时由韩国海军准将指挥，总部设于海军作战司令部内，以后会搬到别处独立办公。

自从去年2月美国海军司令部由首尔龙山迁至釜山之后，和海战司正式开展战情报告系统的整合工作。同年9月，海战司和驻韩美国海军的情报部门启动联合工作机制，今年1月作战部门也进入联合工作机制，每周四双方前任指挥官和参谋召开联合情报作战评估会，分享情报战现状、谋划朝鲜海上威胁的联合作战。据海军相关人士透露，去年9月起，双方分享了大量的情报，预计将来会分享更多有关朝鲜潜射导弹、弹道导弹等的情报。

韩美海军今年的反导演习也多于往年。为提高联合反潜作战能力，双方共同制定了韩半岛战区反潜作战流程，成立韩半岛水中区域管理合作体系。下月，海战司的联合作战合作部门将和驻韩美国海军司令部的交流合作部门将联合工作，预计明年完成所有部门工作的整合。

据海军消息人士透露，驻韩美国海军司令官库珀从中起到重要作用，他是首位登上韩国潜艇的美国海军司令官，为两国海军的交流与合作做出巨大贡献。

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