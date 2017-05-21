《纽约时报》：中国瓦解美在华间谍网 处决多名中情局线人

（联合早报网讯）美国《纽约时报》星期日刊登一则独家消息，指中国当局自2010年起采取有系统的行动，瓦解了美国中央情报局在中国内地进行的间谍活动，杀死或囚禁了十多名替中情局做事的秘密线人。这是美国情报界数十年来遇到的最大挫折，令到美国在中国刺探情报的工作出现大倒退。报道指暂时不清楚中情局内是否有“内鬼”泄漏线人资料，抑或中国情报机构成功入侵中情局秘密通讯系统。亦有人估计线人大意泄露身份，中情局则拒绝回应报道。

据星岛日报报道，《纽约时报》引述10名不愿公开姓名的现任或前任美国政府官员，揭露上述消息。情报界和执法部门知道出事后，急忙作出补救，防止发生更多同类事件，但调查人员对于秘密线人的身份为何曝光，意见分歧。

其中一个可能性是中情局内有“内鬼”，出卖那些线人；另一个可能性是中国黑客入侵中情局的秘密通讯系统，令线人身份败露；又或者中国自行破解中情局与外地线人互相联络的秘密方式，从而查出线人的身份。亦有调查人员认为线人身份败露，是因为间谍行动不够谨慎，经常以同一路线在同一地方与线人会面，令中方有所警惕，预先在会面的餐厅装置偷听器。直到现在，这些事件仍然扑朔迷离，无人知道真正答案。

该报指出，由2010年底至2012年底期间，最少有12名为中情局提供消息或线报的线人被杀，其中一人是在一座政府建筑物范围内，当着他的同事面前被枪毙，很明显是以儆效尤，向其他暗中替美国做事的人发出警告。

根据当局掌握的资料，总共有18至20名在中国内地替中情局做事的线人，被杀或被囚禁。

西方国家的情报机关一向很难在中国和俄罗斯建立线人网络。中情局花了许多年的努力，才在中国国内建立了这个网络，但却遭受重大打击。

这些事件令人联想起上世纪，两名原本效力美国中情局和联邦调查局的间谍埃姆斯 （Aldrich Ames）和汉森（Robert Hanssen）出卖美国，投靠前苏联和俄罗斯，对美国情报界造成重大伤害。传媒形容情报部门这次在中国遇到的挫折，同等严重。

《纽约时报》引述消息人士说，一些替美国中情局通风报讯的线人是中国公民，中情局2010年从潜伏中国政府内部的线人中得到大量重要情报，但情报2010年底开始减少。

到2011年初，美国收到的消息和线报愈来愈少，中情局开始察觉有异。后来才知道，其中一名最重要的线人不知所终，人间蒸发。

联调局和中情局在维珍尼亚州北部设立了一个秘密办事处，由两个部门的高级反情报官员联手进行调查。这项调查行动的代号叫“蜜獾”。之后数年，失踪的线人愈来愈多，调查工作也愈来愈急迫切。美国驻华大使馆内几乎每一名员工，不论职级高低，都受到审查。

调查矛头最后指向中情局一名负责对华间谍活动的前职员，但最终没有足够证据把他拘捕，而这名前职员现时居于另一个亚洲国家。

至2013年，美国情报单位认定，中方查出美国间谍身份的能力已受到抑制，而中情局自此一直致力重建在当地的间谍网络。

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