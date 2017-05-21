泰坦尼克号将迎末日？2030年或彻底消失在海底

（联合早报网讯）近日有科学家指出，泰坦尼克号或将在2030年彻底消失在海底——它的船体残骸正在被微生物蚕食。

据中新网报道，1912年4月15日，号称“世界工业史上的奇迹”的豪华客轮“泰坦尼克”号与冰山相撞沉没，1500多人葬身海底，直到1985年它被人在大西洋海底发现，这艘巨轮才再次出现在公众的视野。

如今科学家表示，细菌正在蚕食沉船残骸。据最近的估计，到2030年，这艘船可能会迎来它的末日，彻底消失。

此前就有消息指出，泰坦尼克”号正在慢慢分解。探索家们已记录了坍塌的屋顶、摇摇欲坠的甲板和泰坦尼克号桅杆瞭望台的消失。

美国伍兹霍尔海洋研究所专家比尔-朗格曾说：“在"泰坦尼克"号的现状还能维持多长时间上，每个人都有他们自己的见解。有人认为船首会在一两年内坍塌，也有人说还能坚持几百年时间。”

20世纪80年代和90年代，“泰坦尼克”号探险任务领队纳格奥莱特先后30多次下潜至“泰坦尼克”号沉船遗址，见证了它的腐蚀过程。

1987年至1993年，纳格奥莱特发现“泰坦尼克”号休闲馆屋顶遭侵蚀坍塌，上层散步甲板腐蚀。在20世纪90年代的一次潜水作业中，他又发现之前与前桅杆相连的瞭望台完全消失了。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅