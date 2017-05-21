文在寅公布部分长官和幕僚新人选

（联合早报网讯）韩国总统文在寅21日在青瓦台公布部分内阁成员和幕僚新人选，提名韩国亚洲大学校长金东兖为新任经济副总理兼企划财政部长官，提名联合国秘书长特别助理康京和为外交部长官。

据韩联社报道，文在寅表示，金东兖曾在企划预算处、企划财政部多次担任要职，具备审视宏观经济形势的能力和协调能力，是经济副总理的不二人选。文在寅说，他在甄选经济副总理人选时着重考虑是否兼备危机管理能力和执行能力，相信金东兖能与国民共患难。

文在寅表示，康京和曾任外交部局长，2006年起在联合国工作，在国际外交舞台上积累专业知识，建立外交人脉，是能运用智慧解决外交问题的最佳人选。文在寅说，康京和曾是外交部首位非外务考试出身的女局长，也是在联合国工作的韩国女性中职位最高的外交家。

文在寅还任命韩国前常驻联合国日内瓦办事处大使郑义溶为青瓦台国家安全室室长；任命高丽大学商学院教授张夏成为青瓦台政策室室长；任命西江大学经济学系教授金广斗为国民经济咨询会议副主席；任命韩国新闻协会顾问、前《中央日报》报社会长洪锡炫和延世大学名誉教授文正仁为负责统一、外交、安全事务的总统特别助理。

文在寅表示，张夏成多年来研究韩国经济失衡问题，相信他能将过去以财阀大企业为主的经济发展模式转变为以人为本、以中小企业为重的模式，实现经济民主化，以收入驱动增长。

文在寅介绍，郑义溶曾任国际劳工组织理事会主席、韩国常驻日内瓦大使，为在多边外交领域提升韩国国家地位作出莫大贡献。韩政府目前面临朝核、“萨德”反导系统入韩、自贸协定（FTA）事宜等安全、外交、经济因素错综复杂的问题。为解决相关问题，青瓦台国家安全室室长应有清晰的国家安全观，还必须具备外交能力，因此他认为郑义溶非常适合担任国安室长一职。

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