马警方否认潜规则导致警官涉贪

（联合早报网讯）马来西亚警方近来高调逮捕多涉贪中高级警官后，一则相信由警官发布的“喊冤”信息随即在警队WhatsApp群组流传。该信息控诉警队的“潜规则”导致警区主任和警局局长必须经常花钱赞助警队活动及警察总部上级警官，结果因入不敷出才迫不得已去“赚外快”。副警察总长诺拉昔则指这种说法是为贪污找借口。

在马六甲两名警区主任等七名高级警官被指包庇非法赌博和按摩中心而被捕后，上述信息就开始迅速流传。

据《新海峡时报星期刊》引述的信息内容，武吉阿曼警察总部的高阶警官到各地进行正式或非正式访问时，往往要求各地警区主任赞助食宿，甚至一通电话打给州总警长而要警区主任“安排节目”。

信息指马六甲是旅游胜地，因此当地中央警区和野新警区最常“中招”。信息将警察总部的高阶警官比作“巨鳄”，并指警区主任每月必须花费数千令吉来招待这些上级。

信息表示，警官的薪资难以应付这样的额外花销，所以只好赚外快。这些警官一旦被捕却无人伸援，警方高层反而施加压力。州总警长虽然知道这些潜规则，但却仍装聋作哑而默不吭声。

信息指警方的潜规则还包括高阶警官要求较低阶警官赞助活动经费，这包括资助晚宴和警官聚会，甚至赞助警方体育活动的运动衣等。这些要求导致一些警官向乐意出钱的团伙开口，并以包庇这些团伙而换取资金。

副警察总长诺拉昔不否认警队内可能存在这些潜规则，他指警方将正视此事，并确保类似行为不会成为警队文化。他警告较低阶警官和普通警员，面对类似“要求”时可向更高的上级汇报而不是以此事作为贪污的借口。

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