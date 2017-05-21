民调：马克龙民众满意度为62%

（联合早报网讯）最新民调查显示，法国民众对新任总统马克龙在就职初期的表现满意度为62%，对新任总理菲利普的满意度为55%。

法国《星期天报》21日公布的一份伊弗普（Ifop）民调结果显示，在回答“你对马克龙总统的表现满意还是不满？”的问题时，12%受访者表示“非常满意”，50%人表示“还算满意”。

据中新社报道，与往届总统相比，马克龙的表现并非最佳。2007年5月的调查显示，萨科齐就任最初的满意度为65%。

在这份调查中，当被问及新任政府总理菲利普的表现时，5%受访者表示“非常满意”，50%认为“还算满意”，满意度达55%。但2012年5月，奥朗德任内的总理埃罗就职之初的满意度达到65%，2014年4月政府改组后的瓦尔斯总理满意度最初也达到58%。

另据民调机构艾拉贝（Elabe）此前所做的一项调查，仅有45%受访民众表示对马克龙执政抱有信心，低于数位前任总统。同类调查显示，民众在奥朗德、萨科齐、希拉克就任之初的信心指数均超过50%。此外，艾拉贝的调查还显示，民众对菲利普的信心指数仅为36%，同样低于历任总理。

有分析认为，这样的民调结果表明，马克龙和菲利普执政组合没有蜜月期，将面临严峻的民意考验。新一届总统和政府即将迎来议会选举的挑战，只有争取形成议会多数，才能为其政策顺利推行奠定基础。

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