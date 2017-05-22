瑞士公投退出使用核能

（联合早报网讯） 瑞士21日举行全民公投，通过了新的能源法案，未来彻底退出使用核能。

全民公投通过的新能源法案《能源战略2050》从2018年1月1日起生效后，瑞士将不再新建核电站，并在未来彻底退出使用核能。该法案还确定了瑞士将大力发展可再生能源，推进能源转型。

瑞士资讯援引瑞士联邦能源办公室提供的数据报道称，目前瑞士五座核电站的发电量约占其全国发电总量的三分之一（22太瓦时）。由于瑞士拥有目前全世界服役时间最长的核电站贝兹瑙I号，在2011年日本福岛核事故发生后，该国国内主张全面“弃核”的声音开始日趋强大。

新能源法案规定，瑞士目前现存的五座核电站将继续保持运行，直到监管机构认为其不再安全。瑞士媒体认为，这实际上意味着瑞士没有为“弃核”设定具体的时间表。

除将禁止新建核电站外，该法案还将同时严格管控汽车二氧化碳排放，并加大对可再生能源的补贴力度。这项法案此前本已在瑞士议会获得通过，但反对者发起了针对这一法案的本次全民公投，试图阻止其生效。

瑞士媒体援引赞成该法案的瑞士政府、议会以及绿党方面观点认为，该法案将有望降低瑞士对进口能源的高度依赖，以逐步摆脱在能源上受制于人的局面。

邻国德国实施国家层面的能源转型战略走在了瑞士前面，其2011年即已决定到2022年实现全面废止核电。其另一邻国法国目前仍高度依赖核电。

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