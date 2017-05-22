土总统埃尔多安重当执政党主席

（联合早报网讯） 土耳其总统埃尔多安21日重新当选执政党正义与发展党（正发党）主席。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，正义与发展党当天在首都安卡拉举行特别代表大会，选举新任党主席，埃尔多安作为唯一候选人获得1470名代表中的1414人支持。

埃尔多安2001年创建正义与发展党并任主席。2014年8月，埃尔多安当选土耳其总统后，按照当时宪法规定的政党中立原则退出正义与发展党。

今年4月土耳其修宪公投获得通过，政党中立原则被取消，允许总统兼任政党职务。5月2日，埃尔多安重新加入正义与发展党。

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