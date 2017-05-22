黑暗天空吞没墨西哥城

（联合早报网讯） 墨西哥首都墨西哥城最近正经历1998年以来最长时间的空气污染。

据英国《独立报》20日报道，从上周开始，墨西哥城已连续六天空气污染爆表，城市被黑暗天空“吞没”。

墨西哥城市政当局建议人们避免大运动量户外活动，并特别建议儿童、老年人、孕妇以及患有呼吸和心血管疾病的人士在下午1时至7时之间不要外出。

市政当局还下令汽车单双号限行，而此前许多排放标准较低的车辆已经遭到禁行。

据报道，墨西哥城连续空气污染时间最长的纪录是1992年。当年的3至4月间，该市连续20天发出雾霾警报。1992年以来，当局积极采取措施治理空气污染，包括车辆每周限行一天，大力发展公共交通，关停周边污染工厂等，因此近年来空气污染情况已有所改观。

不过从2015年开始，市政当局的监管措施有所放宽。一些游说团体还抛出研究数据，称车辆限行措施与城市空气质量关系不大。与此同时，墨西哥城的人口仍在不断增加，导致空气质量严重下滑。

美国加州大学伯克利分校研究数据显示，墨西哥城的空气质量在整个西半球城市中排名倒数第一，空气中污染颗粒浓度比纽约、洛杉矶、圣保罗、布宜诺斯艾利斯等城市高出三到四倍。

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