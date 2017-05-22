伦敦地铁暗藏“超级病菌”

（联合早报网讯） 英国微生物学研究员发现，伦敦地铁一些线路的车厢里藏有多至22种细菌，包括九种“超级病菌”，可谓这座大都市“最脏”的公共交通工具。

伦敦都市大学微生物系专家梅特韦莱带领研究团队对伦敦地铁、公交车和出租车进行检测，从这些交通工具的扶手、座位、门窗和内壁等位置采集细菌样本，在伦敦地铁“维多利亚”线车厢里检测出22种细菌，包括致命的“超级病菌”肺炎克雷伯氏菌，最干净的“大都会”线车厢里也发现了11种细菌。

梅特韦莱在研究报告中说，检测结果还发现了源自老鼠、粪便和下水道的细菌，种类之多出乎意料。其中九种是世界卫生组织今年早些时候发过警告、难以被抗生素杀死的“超级病菌”。这些细菌可能污染水源，也可能感染接触者的皮肤、肺部、尿路或血液。

据新华社报道，梅特韦莱告诉记者，全球其他国家的地铁系统也面临同样问题。他认为对其他一些大城市而言，情况会相似。

不过，这些细菌对身体健康的人威胁较小。此外，地铁定期消毒、乘客认真洗手等方式都能极大降低感染风险。

伦敦交通部门主管环境安全事务的官员科利斯对这项研究回应说，伦敦地铁车厢和站台每天接受专业清洁，“环境特别安全”，公众无须担忧卫生问题。

根据梅特韦莱团队的研究结果，伦敦出租车内平均带有11到14种细菌，排在地铁之后，而公交车则是伦敦目前最干净的交通工具。

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