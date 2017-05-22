咖啡烫伤顾客星巴克赔10万美元

（联合早报网讯） 美国佛罗里达州一名女子被一杯盖子突然脱落的星巴克咖啡严重烫伤，陪审团要求这家连锁咖啡巨头赔偿10万美元（约14万新元）。

美国多家媒体19日报道，现年43岁的莫加韦罗2014年7月在佛州杰克逊维尔市一家星巴克外卖店购买了一杯热咖啡。当莫加韦罗从一名店员手中接过咖啡，准备递给车内乘客时，杯盖脱落，她的大腿和腹部被87.8摄氏度的咖啡烫伤。按照原告律师的说法，是一度和二度烫伤，留下永久疤痕。

莫加韦罗指认星巴克没能把杯盖盖得“足够”紧。她的律师说，星巴克本该提醒顾客，杯盖可能会脱落。

根据原告律师发表的声明，星巴克一名代表在法庭聆讯中承认，星巴克每个月接到大约80起因杯盖脱落或泄漏而引发的投诉。

陪审团18日认定，星巴克应当为这起事件承担80%的责任，向莫加韦罗赔付1.5492万美元医药费，以及8.5万美元精神损失费。

莫加韦罗的律师厄尔说：“我的客户不需要陪审团的同情，她要的是公道，陪审团的结论给了她公道。”

星巴克公司表示考虑上诉。一名发言人说：“正如我们在庭审中所说，我们在本案中支持我们的加盟店合作伙伴，坚持认为，他们什么都没做错。”

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