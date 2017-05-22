韩政府考虑韩朝民间交流

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国统一部发言人李德行表示，韩国政府将在不损害国际社会对朝制裁的范围内，灵活考虑韩朝民间交流。

李德行22日在例行记者会上说，考虑半岛维稳等因素，当前中断韩朝交流并不可取。

对于政府是否会批准对朝援助团体的访朝申请，李德行说，韩朝交流长期处于停止状态不可取，基于这样的立场考虑是否批准民团访朝申请。韩国新政府成立后，有10多个对朝人道主义援助及社会文化交流团体陆续提出了访朝申请。

分析认为，文在寅政府采取上述立场意在灵活实施“5·24对朝制裁措施”。

2010年3月26日，韩国“天安”号巡逻舰在韩国西部海域值勤时因发生爆炸而沉没。由韩国、美国等各国专家组成的联合调查团公布调查结果称，爆炸事件为朝鲜所为。同年5月24日，韩国政府出台“5·24对朝制裁措施”，重点内容包括中断韩朝贸易、禁止朝鲜船舶在韩国领海航运、禁止韩国国民访问除开城工业区和金刚山之外朝鲜地区、禁止对朝新增投资、在原则上中断对朝援助项目等。

另外，对朝鲜前一天试射中程弹道导弹一事，李德行指新政府将严厉应对朝鲜试射导弹等挑衅。

对青瓦台国家安保室长郑义溶强调恢复军事热线，李德行表示，为稳定韩朝关系需保持韩朝联络渠道，政府正在为恢复军事热线做多重考虑。

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