继举报雪州议长杨巧双后 北大讲师促注销民行党

（联合早报网讯）马来西亚吉打州北方大学（北大）讲师卡玛鲁继举报雪州议长杨巧双通过自传宣扬基督教之后，再发函给学术单位要求联署，以向社团注册局递交备忘录，要求在野的民主行动党解释，为何该党的注册不能被撤销。若该党无法做出合理解释，他将要求社团注册局撤销该党的注册。

卡玛鲁（Kamarul Zaman Yusuf）今日在面簿贴文写道，该备忘录的提呈主要依据民行党所进行的活动，以及该党所反对的事项，未顾及伊斯兰、马来人，以及东马原住民在马来西亚的地位。

他在文中也引用社团注册法令，说明任何组织若触法、危害和平或违反联邦宪法，以及任何组织试图达到其他目的，社团注册局可以撤销其注册。

他还说，至今已有超过100名在当地大学服务的学术成员，包括18名教授、24名副教授，以个人身份签署了备忘录。

他也列举了这些签名联署人士所服务的学府，他们分别来自21所当地大学，其中包括马来亚大学（UM）、国民大学（UKM）、博特拉大学（UPM）、马来西亚理科大学（USM），以及工艺大学（UTM）等。

卡玛鲁今早在面簿的公告立即获得许多人按赞回响，甚至一些留言还祈愿真主阿拉护佑卡玛鲁，以及鼓励卡玛鲁继续为圣战奋斗。

卡玛鲁17日向警方报案，指雪州议长杨巧双通过自传宣扬基督教。他认为，杨巧双的自传《成为杨巧双》（Becoming Hannah）含有基督教议程，有很多圣经故事和相关摘录，这种影响穆斯林改教的行为，会引起社会或宗教不安。

杨巧双也是民行党雪州梳邦再也区州议员，及全马首位华族女议长。她否认出书是为了传教，并报警指卡玛鲁诽谤她。她告诉媒体，她的自传是个人故事，分享信仰如何帮助她从政，至于民众在阅读之后可以自行判断，不必受她的影响。

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