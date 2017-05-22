超过六成巴西人不爱运动

（联合早报网讯） 巴西日前公布的一项权威调查显示，超过60%的巴西人平时几乎不参加体育锻炼；就地区而论，主办过2016年夏季奥运会的里约热内卢州居民竟然最不爱运动。

根据巴西地理统计所进行的一项抽样调查，在巴西2.02亿人口中，只有6130万15岁以上人口平时参加某种体育锻炼，占总人口的37.9%。在不运动的人口中，大多数人以“没空”为自己辩解，许多青少年则干脆表示“没兴趣”。

调查发现，在教育程度较高的人群中，从事体育锻炼的比例也相对较高，大学以上学历人群中有运动习惯的达到56.7%。与此同时，高收入人群中，爱运动的比例也较高，其中收入在1500美元以上的人中，有运动习惯的达到65.2%。

调查显示，快步走是最受巴西人欢迎的运动，参与者占49.1%；而在竞技类体育项目中，足球的参与度最高，参与人数占39.3%。

调查还发现，位于热带雨林地区的亚马孙州居民最爱运动，比例达到32.2%；但主办过奥运会的里约州居民最不爱运动，运动人口比例仅为18.9%。

参与调查的社会学家洛佩斯表示，调查结果反映了巴西经济和社会发展状况。低收入者由于在上下班途中需要花费更多时间，难以养成锻炼习惯。为此，政府可提倡民众提前下车，通过步行方式回家以增加锻炼机会。

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