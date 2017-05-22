德国社民党总部因可疑物件紧急疏散

（联合早报网讯）德国社会民主党（SPD）的发言人22日说，当天该党总部的邮件室内出现可疑物件，警方随后将该建筑内的所有人紧急疏散。

这名发言人说，当时该党资深党员正在进行每周会议讨论竞选纲领。德国将在9月24日举行大选。

今年3月，德国财政部收到一个装有爆炸物的包裹，所幸当时没有人打开，爆炸装置随后由警方安全引爆。据了解，这一包裹的收件人是德国财政部长朔伊布勒本人。

希腊一个极左翼组织“火焰阴谋组织”（Conspiracy of Fire Nuclei）过后声称该包裹是他们寄的。

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