19中国投资者在马来西亚举报满星云诈财

（联合早报网讯）19名中国投资者声称在满星云集团投资了约450万人民币（约90万新元）已年余却未获分文回酬，千里迢迢到马来西亚报案，希望马来西亚政府协助他们拿回钱。

这些投资者分别来自中国湖南、浙江、广州及贵州等，他们日前陆续抵马，今天在民主行动党泗岩沫区国会议员林立迎、亚沙区国会议员张聒翔、真正解救普通人（zz-jjptr）成员刘天球及张国祥的陪同下，前往吉隆坡金马警区总部报案。

据其中一名报案人邹小姐（30岁）说，她是去年投资，该集团每次以不同活动吸引投资者投资，她曾参加多次活动，并跟团来马“见证”动土礼。

她说，她通过亲友集资及透支信用卡先后投资约30万人民币，并在一次年会上获得原始股权证书，但她迟迟未获得所承诺的回酬，这些原始股权证书也无法兑现。她指介绍她投资的上线已在中国被公安逮捕，而借钱给她的亲友也上门向她讨债，让她无家可归。她所认识的一些投资者甚至因投入大量金钱搞到妻离子散。

来自贵州的商人王德祥（41岁）说，去年11月，他跟随MonSpace满星云创办人赖彩云到马来西亚，当时的他更深信该公司的运作，还招更多亲友投资。他指近日他认识的高层已经遭中国公安逮捕，而下线会员又一直向他们追讨本金。在走投无路的情况下，他决定来马报案。

吉隆坡商业罪案调查组主任莫哈末鲁菲说，由于19名报案者都来自中国，他们也并非在马国被骗，因此警方调查工作会有难度。“我们会先研究案情，之后再请示总检察署是否援引刑事法典第420（欺骗）条文调查此案。”

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