不想抢总统风头 文在寅高颜值保镖辞职

（联合早报网讯）近日，韩国新任总统文在寅的保镖崔英载因帅气外表迅速成为“网红”，他本人对于人气爆棚感到不解，并已卸下保镖任务。

据中国日报网今天（22日）报道，崔英载在接受《韩国时报》（The Korea Times）专访时表示“这一切太不真实”，他也谦虚地表示，希望外界将关注眼光放在总统身上，而在卸下总统保镖任务返回工作岗位前，他也会趁休假期间在家陪伴自己的女儿。

崔英载表示：“我觉得这一切很不真实，我认为人们是因为关注总统的动向才会注意到我，因此我感觉很好。”但他也称：“希望外界将焦点放在总统身上，而不是我，我不想抢走总统的风头，也不希望对他造成困扰。”

崔英载现年36岁，本身并非专业保镖出生，大学时攻读安保服务，后在韩国特战队服务十年，期间他曾代表联合国和平部队前往黎巴嫩和阿拉伯联合酋长国担任讲师教导反恐作战，同时他也在当地执行VIP保护及其他秘密任务。

今年韩国总统大选，崔英载自愿担任文在寅的保镖，并组织一支全由特战队出身的十人保镖团。这支团队在选举期间负责保卫文在寅人身安全且不收分毫，崔英载直到上周才卸下任务。

崔英载表示他希望扮演好文在寅身边的一个小角色，让文在寅能够达成重建韩国的目标。

目前崔英载已经卸下担任文在寅的保镖职务, 他表示在重返工作岗位前，尽量抽时间多陪伴家人。

崔英载也不忘寄语新总统文在寅：“请你一定要保重身体，因为只有你身体健康时，这个国家才值得骄傲，百姓才能被最大限度的照顾，一定要保重身体。”

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