英媒：演唱会爆炸死亡人数或达双位数

（联合早报网讯）英国广播公司报道，英国曼彻斯特体育场爆炸事故造成的死亡人数可能达双位数。

该报道引述目击者的话说，他看到演唱会现场有20至30人躺在地上。英国警方说，有“数人证实丧命”和受伤。

大曼彻斯特警方在推特上证实，至少19人丧命，50人受伤。警方目前视这起爆炸事故为恐怖事件。

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 2017年5月23日

事发时，美国歌手亚莉安娜（Ariana Grande）正在曼彻斯特体育场（Manchester Arena）举行演唱会，首起未经证实的爆炸事故在当地时间周一（22日）晚上9时45分（新加坡时间今天凌晨5时45分）传出。

天空新闻（Sky News）引述目击者的话说：“许多人都惊慌失措……走廊都是人，可闻到烧焦味，我们离开时现场有很多烟。”

一些媒体报道，现场传出了两次爆炸声响。在推特传播的视频显示，粉丝尖叫着逃离现场。

Another chaotic scene from #Manchester Arena. pic.twitter.com/uF8lxNxzWM — Josh Caplan (@joshdcaplan) 2017年5月22日

Ariana Grande concert goers at Manchester Arena rush to exits after loud bangs. pic.twitter.com/M7D9uHDucd — Josh Caplan (@joshdcaplan) 2017年5月22日

当地媒体证实，亚莉安娜安然无恙，其团队正在调查发生了什么事。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅