英媒：演唱会爆炸死亡人数或达双位数

(联合早报网讯)英国广播公司报道,英国曼彻斯特体育场爆炸事故造成的死亡人数可能达双位数。

该报道引述目击者的话说,他看到演唱会现场有20至30人躺在地上。英国警方说,有“数人证实丧命”和受伤。

大曼彻斯特警方在推特上证实,至少19人丧命,50人受伤。警方目前视这起爆炸事故为恐怖事件。

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY

事发时,美国歌手亚莉安娜(Ariana Grande)正在曼彻斯特体育场(Manchester Arena)举行演唱会,首起未经证实的爆炸事故在当地时间周一(22日)晚上9时45分(新加坡时间今天凌晨5时45分)传出。

天空新闻(Sky News)引述目击者的话说:“许多人都惊慌失措……走廊都是人,可闻到烧焦味,我们离开时现场有很多烟。”

一些媒体报道,现场传出了两次爆炸声响。在推特传播的视频显示,粉丝尖叫着逃离现场。

Another chaotic scene from #Manchester Arena. pic.twitter.com/uF8lxNxzWM

Ariana Grande concert goers at Manchester Arena rush to exits after loud bangs. pic.twitter.com/M7D9uHDucd