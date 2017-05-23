美：无情报显示美音乐会地点受威胁

（联合早报网讯）美国国土安全部表示，正在密切关注英国曼彻斯特爆炸案的情况，但没有情报显示，美国的音乐会地点面临威胁。

曼彻斯特体育馆周一（22日）晚发生爆炸，造成19人丧命，50人受伤。事发时，美国歌手亚莉安娜（Ariana Grande）正在体育馆内举行演唱会，但却在演唱会即将结束时传出爆炸巨响。

英国警方已将这起事故列为恐怖事件处理，并怀疑是自杀式攻击手所为。

美国国土安全部在文告中说，“没有情报显示，美国的音乐会地点面临具体威胁。”

不过，美国当局已在公共场所和活动上加强保安，防患未然。

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