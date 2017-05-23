暗讽马国首相夫人胖 马哈迪挨批

（联合早报网讯）马来西亚前首相马哈迪暗讽首相夫人罗斯玛为“肥婆”，遭青体部长凯里批评歧视胖女。马国全国妇女组织理事会谴责，政治人物恶意以女性的外表开玩笑，是侮辱和欺凌女性。

当今大马报道，马国全国妇女组织理事会（NCWO）今天（23日）发表文告指出，任何针对女性的名字、身体和心理的玩笑都不应被宽恕。

该文告说：“残酷的言语和嘲讽不可原谅，尤其是有政治动机的……这些侮辱是可恶的，尤其女性容易成为欺凌对象。”

尽管该文告没有点名马哈迪，但显然剑指马哈迪上周在古邦巴素一场演说上，暗讽罗斯玛为“肥婆”。

该文告说，嘲笑别人的外表是极不负责任的行为，因为过胖有可能因各种原因造成，例如疾病、药物等。“你永远不知道，为何一些人会变胖，这原因很复杂……人们是时候了解，外表永远不比美丽心灵更重要。”

凯里昨天（22日）推文转贴马哈迪上周二（16日）在古邦巴素一场演说的视频，同时抨击马哈迪口出恶言，侮辱胖女。

在上述短片中，马哈迪戏言，自己瘦小的秘诀是“不吃钱”（makan rasuah），“我不要像某些人这样变肥……像某个人的妻子。当她走路时，像个变速箱。”

马哈迪昨晚却坚持，自己的言论没错，他也澄清自己当时只是回应如何照顾自己健康的提问。

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