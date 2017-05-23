朴槿惠首次出庭受审 全盘否认指控

（联合早报网讯）被控向三星等大企业索贿和受贿的韩国前总统朴槿惠今天（23日）首次出庭受审。朴槿惠辩护人反驳检方指控并主张朴槿惠无罪，朴槿惠本人表示与辩护人意见相同，全盘否认18项嫌疑。

韩联社报道，朴槿惠的辩护律师柳荣夏在今天的首次庭审中提出三点质疑，一是朴槿惠被控逼迫大企业向崔顺实实际控制的Mir财团和K体育财团出资而涉嫌受贿，但朴槿惠没有动机；二是检方没有对朴槿惠和崔顺实何时何地如何共谋作具体说明；三是本案作为刑事案件，证据的关联性存在问题。

柳荣夏说，检方在公诉书中没有说明朴槿惠和崔顺实如何共谋从三星处收取金钱。检方主张青瓦台前首秘安钟范按照朴槿惠的指示通过全国经济人联合会资助上述财团，但朴槿惠没有下达设立这些财团的指示。

对于朴槿惠被指向SK、乐天集团索贿，柳荣夏解释称朴槿惠从未接受他们的非法请托。对于指示制定文艺界黑名单的嫌疑，柳荣夏说，朴槿惠没有接到有关文艺界黑名单的汇报，也没有指示将名单上的人物排除在援助对象之外。

对指示青瓦台前附属秘书郑虎成向崔顺实转达青瓦台机密文件的嫌疑，柳荣夏说，朴槿惠曾就演讲稿措辞征求过崔顺实的意见，但没有指示向崔顺实转交人事任免资料。

柳荣夏完成陈述后，审判长询问被告朴槿惠是否否认嫌疑，朴槿惠回答其立场与辩护人相同。

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