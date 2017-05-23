美国《时代周刊》点名纳吉比特朗普更不受欢迎

（联合早报网讯）特朗普在一片争议中担任美国总统，解职联邦调查局长科米更令其支持率跌破40%，但放眼当今政坛，比他更不受欢迎的领袖大有人在，而马来西亚首相纳吉正是其中一人。

美国《时代周刊》网站撰文报道，从南美洲到非洲，亚洲再至欧洲，盘点全球领导人当中，有谁比特朗普更不受欢迎。

报道谈及马来西亚首相纳吉时，聚焦在其丑闻、金钱与权位。“如果你不受欢迎，你同时也可能很有钱。”

报道点出，纳吉2009年拜相，同年创设一马公司（1MDB），最终一笔巨资从中入袋。“逾10亿美元流入纳吉私人账户，他一度称是来自沙特王室的‘赠礼’。”

报道写道，纳吉卷入丑闻，却获总检察长阿班迪相挺，辩称“阿拉伯献金”合法，大部分也物归原主。

报道分析，就政治而言，纳吉地位稳如泰山，可说安枕无忧。“在巫统，一个主宰马来西亚政坛近六十载的政党中，纳吉牢掌大权。他有组织地抵制党内异议，而他党外的主要政敌则已锒铛入狱。批评者认为，这是政治检控。”

“当你拥有政治权力，在银行又有钱，谁还需要民望？”

与纳吉并排在不受欢迎榜的，还有委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）、希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）、巴西总统米歇尔·泰尔（Michel Temer）、南非总统祖马（Jacob Zuma）。

无论如何，这篇报道并未说明，如何得出这些领袖民意低于特朗普的结论。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅