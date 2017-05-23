“受害人反被调查” 失踪牧师妻对马国警方失望

（联合早报网讯）失踪牧师许景城（Raymond Koh）的妻子苏莎娜表示，她对全国警察总长卡立调查其丈夫传教，而不是对他的失踪展开调查感到失望。

《星洲日报》报道，苏莎娜今天在一家律师楼召开记者会说，她4月6日阅报得知，警方正在调查她的丈夫和其他人士，因为他们被指试图在玻璃士州向穆斯林青年宣教。

“根据警察总长的说法，许景城目前是在刑事法典298（A）（1）条文下接受调查，罪名是企图利用宗教干扰国家和谐。”

她质问道：“为何受害人被调查，这样的调查是否对失踪案有帮助？”

苏莎娜也泪洒记者会，透露自己在3月23日与警察总长会面，要求对方确保许景城失踪案获得调查，而不是利用这个借口来调查、威胁和起诉丈夫和他的家人、朋友和同事。她说，她和孩子要的只是许景城的安全，以及涉案者和帮凶被绳之以法。

非政府组织强迫失踪公民行动小组（CAGED）发言人汤姆斯说，在过去100天，警方对此案的调查进展缓慢和缺乏透明度。“更甚的是，警方看来是借用绑架案来调查许景城和其家人、朋友。”

5月15日，国际人权联盟（FIDH）代表许景城的家人向联合国强迫或非自愿失踪问题工作组（WGEID）提交信件后，警方今日将传召多名协助许景城家人的人权分子。

苏莎娜表示，她和家人没有其他资源，只能向其他组织求助，并将许景城的失踪向联合国通报为“强迫失踪”。

据媒体报道，过去四个月，马国有五名社运分子失踪，其中包括约书亚希尔米（Joshua Hilmy）牧师和妻子露丝（Ruth）牧师，以及玻璃市希望（Perlis Hope）社运分子安里仄末（Amri Che Mat）。希尔米曾是穆斯林，在改信基督教后，遭内安法令扣留两年。

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