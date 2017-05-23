马设专案组调查海军人员失联事件

（联合早报网讯）马来西亚海军将成立一个专案小组，针对海军人员在柔佛州海域执行任务失联事件进行调查。

《星洲日报》报道，海军首长阿末卡玛鲁查曼巴达鲁丁说：“这九名海军人员都没有受伤，仅是晒伤而已，但我们还是会为他们进行体检。”

他说，初步调查显示，无线电通讯失去作用及巡逻艇的燃油耗尽，是导致失联海军无法与母舰Perdana号联系的原因。

他也说，巡逻艇失联后，邻国新加坡、泰国及越南都派出搜救队到失联海域搜查，他感谢这些施予援手的国家。

这九名来自Perdana号军舰的海军人员5月21日下午1时在柔州丹绒索里里东海海域失联，搜救人员是于51小时在登嘉楼州北海108海里寻获他们。

其中一名海军莫哈末西迪尤索夫上尉说，当天他与另外八名队员检查侵犯马国海域的越南渔船。当他们完成工作后，突然卷起海浪，他们找不到母舰。

“当时除了卷起大海浪之外还刮起大风，使我们乘坐的巡逻艇要寻找母舰更为困难，大约在三小时后，艇上的燃油耗尽，我们也随着风浪漂至北海的海域。”

他说，与母舰失联后，他和八名队员只能以矿泉水充饥，接着他们继续努力寻找母舰及寻求海面上经过的渔船或货船求助。

“经过一天一夜在海面上漂流后，船员们都开始筋疲力尽，加上没有食物可充饥，只有矿泉水可饮用。”

到了第二天，他们仍无法找到母舰，矿泉水已不够，大约剩不到10支，若连最后求生所用的矿泉水也喝完，情况将更加恶劣及严重。

“进入第三天后，有几名队员开始陷入惊慌及不安，我当机立断把最后所剩的矿泉水让队员饮用，一支500毫升的矿泉水，分为五人饮用，每人只可以喝一小口。我们是分早上，下午及晚上9时各一轮饮水。

“我也安慰他们，如果要继续生存就必须坚持及思念等候他们回家的家人。”

他说，当失联进入第三天时，他们望向一片无境的海面，整个海面就连一艘渔船或货船都没看到，所幸到了晚上时分，一艘当地渔船经过时发现，并马上发出无线电向有关当局求救。

“这艘渔船上的越南籍船员分派食物和药物给我们充饥，才让我们走出了困境和脱困。”

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