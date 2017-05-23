满星云在马国发展综合式高级公寓计划仍未动工

（联合早报网讯）满星云（MonSpace）集团昨日被19名中国人“追钱”后，该集团旗下的各种“投资计划”也引起关注，其中一个主要房地产投资计划便落在森美兰州首府芙蓉拉务3英里半路的一片空地。不过，这个综合式高级公寓计划迄今仍未动工。

森州亚沙区国会议员张聒翔在接获投诉后，今午与武吉甲巴央州议员谢琪清到现场巡查有关的“屋业发展计划”，结果到现场时，只看见一片烂泥路、周围也长满野草。

虽然这项计划去年4月20日举行动工仪式，但在仪式结束后，现场没有任何动工迹象。

此前，《星洲日报》也曾针对此事进行追踪报道，当时满星云因为大肆宣传有关发展计划，在路上挂满宣传布条而引起关注。

事后，该报记者在多次求证下，发现无论是执法单位、发展商、人民代议士或附近居民，都对来历不明的满星云集团不甚了解。

但是，该集团仍大搞排场，邀请中国、菲律宾及越南等“投资者”，参与这项综合式高级公寓计划的动土礼，甚至有投资者“幸运”获赠一个百万令吉公寓单位。

据了解，有关综合式高级公寓计划命名为“Zessreit d‘Seremban”，在它的2分钟43秒宣传短片中，清楚列明了公寓内所有的硬软体设备，乍看下非常具吸引力。

据悉，满星云号称要打造一栋3层楼购物中心、45层楼高的公寓及42层的办公楼，而且，这项“诱人”的投资计划，只给予会员，没对外公开。

此外，满星云也推出了多个“股东计划”，广招民众以5000令吉开设户头，来获得集团实际股权以及3至5%的回酬。

该报记者当时曾针对此事电访集团总裁赖彩云，但她不作出回应。

张聒翔说，发展商要进行一项屋业计划，必须向有关当局作出申请，但满星云在没有获得批文下，到处进行宣传活动，吸引外国人投资。

他指出，当时有意愿购买公寓单位的投资者，受到集团承诺赠送一个公寓单位，但至今为止，他们都不曾拿过任何回酬。

他希望州政府严查任何土地发展计划，了解所有背景资料，以免酿成类似事件，破坏外国人对森州的形象。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅