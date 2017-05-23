Monspace Net荣誉主席为马国前警察总长慕沙哈山

（联合早报网讯）满星云（MonSpace）集团创办人赖彩云说，前警察总长慕沙哈山是满星云旗下子公司“MonSpace Net”的荣誉主席。

不过，根据美国场外交易市场（OTC）网站上所列出的资料，MonSpace Net公司的主席是一名叫Musa Hassan的男子，相信这就是慕沙哈山本人。

赖彩云指出，MonSpace Net公司去年在美国场外交易市场上市，“但因股票报价未定，加上报案事件发生，恐怕此事将继续耽误下去。”

针对慕沙哈山在满星云所扮演的角色，赖彩云强调，慕沙哈山仅是MonSpace Net公司的荣誉主席，不负责具体事务，也从来不曾从满星云集团中拿过钱。她说：“慕沙哈山与满星云没有利益关系。”

根据美国场外交易市场（美国粉单市场）的资料MonSpace Net公司注册为网络电商平台，是根据B2B2C模式营运的一项电商平台，注册者既可以是网商，同时也是消费者。

这些公司大部分不符合基本上市要求，同时也没有定期披露公司信息的责任和提交经过会计事务所审核过的财务报告的义务，故而对于投资者来说，很难找到可靠的信息来源。

基于这些原因，美国证券交易委员会将大部分这类公司列为“风险投资”，建议投资者在投资之前需要大量研究这些公司的资产情况。

此外，赖彩云指投资者手上的原始股并非购买的，而是他们在满星云集团消费累积的奖励。

针对是否退费给19名中国投报者，赖彩云说因他们已投报，此事她将交由律师全权处理，但如果他们一早先来到总公司，就不会引起此次风波。“我相信无需总公司退费，满星云会员都非常愿意买下他们手上的原始股股权等。”

至于满星云被央行列入警示名单一事，赖彩云指此事已交由律师团队负责，以便早日将公司的名字从警示名单中撤除，不过这并非她能控制。

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