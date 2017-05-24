白宫公布4.09万亿新财年预算方案

（联合早报网讯）美国总统特朗普23日向国会提交了2018财年联邦政府的预算方案。该方案总额达到4.09万亿美元。

中新社报道，根据该方案，2018财年（自2017年10月1日开始）美国联邦政府支出总计约为4.09万亿美元，这一数字比上一财年增加320亿美元。联邦政府在2018财年产生的赤字约为4400亿美元，占国内生产总值的2.2%。

方案显示，美国2018财年的军费预算达到6390亿美元，比上一财年增加520亿美元。方案称，美军将利用这笔预算着力重建、更新军事实力，为未来的挑战做好准备。同时，美军也将更好地关照退伍军人。

同时，该方案还增加了边境管理的预算。这笔预算将划归司法部和国土安全部，总额达26亿美元。值得注意的是，特朗普政府计划在2018财年拿出16亿美元在美墨边境修建隔离墙。

另一方面，该方案计划大幅削减多项针对低收入人群的社会福利项目，如医疗补助计划、食品劵项目等。联邦政府雇员的退休金也在被削减的范围之内。

特朗普当天在致国会的一封信中说，他的这份预算方案可实现更快速的经济增长，提高美国人的工资，增加工作岗位，降低美国的债务水平。为此，联邦政府将在医保、税收、移民、削减联邦政府开支、减少监管、能源、社会福利以及教育等八个领域做出调整。

该预算方案一经公布，立即遭到国会民主党议员的反对。他们认为，特朗普大幅削减了低收入家庭、儿童以及老人年的福利。一些共和党议员也对此持反对态度。有鉴于此，特朗普提交的这份预算方案恐难以顺利在国会获得通过。

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