英国爆炸案后美国多地提升安保级别

（联合早报网讯）英国曼彻斯特一场音乐会22日发生自杀式爆炸恐怖袭击后，美国多个城市23日宣布提升安保级别，即将举办两场大型音乐会的休斯敦市增加了额外的安全保障。

美国全国广播公司报道称，美国土安全部在英国恐袭事件发生后表示，在“密切监控曼彻斯特体育馆的情况”，正与外国同行密切合作以获取有关爆炸原因的更多信息。

尽管美国境内音乐场所尚未收到可信威胁，但官方将采取额外的预防措施确保公众安全。国土安全部要求市民保持警惕。纽约时报广场、洋基体育场、麦迪逊广场花园，以及波士顿音乐会、休斯敦NRG体育场等重要公共场所23日均部署了更多警力。

哥伦比亚广播公司消息，纽约州州长库默承诺，州警将加强机场、桥梁、隧道和公共交通系统的巡逻和安全，并强调：“我们在这场悲剧之后应继续保持警惕”。

纽约警察局发言人唐纳德提醒说，纽约市民可能会看到重型武器小组、搜爆犬和反恐官员，部分交通枢纽正在随机进行手提袋检查。

美国R&B唱作人和钢琴家约翰·传奇（John Legend）将于23日晚在休斯敦北部的伍德兰举办音乐会。场馆董事会当天决定，提高音乐会安保级别，包括入场背包的限制，要求听众手袋、钱包和背包的大小不能超过一张普通打印纸。

约翰·传奇22日晚通过推特向900万粉丝表达了对英国恐袭事件受害者的支持。

荣获22项格莱美奖的爱尔兰四人摇滚乐团U2将于24日在休斯敦NRG体育场举办演唱会。哈里斯县法官艾梅特证实，这场演唱会将增加额外的安全保障，希望歌迷尽早抵达，以应对安保升级可能导致的任何延误。

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